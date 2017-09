Lancio di bottiglie a Spalletti: multato il Crotone

TORINO - Dopo la beffa per il Crotone arriva anche... il danno. Costretto ad arrendersi solamente nel finale all'Inter di Luciano Spalletti nel match andato in scena allo 'Scida', valido per la quarta giornata di campionato e alla fine vinto dagli ospiti per 2-0 con i gol di Skriniar e Perisic, il Crotone è stato anche multato dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea con un'ammenda di 5.000 euro «per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco numerose bottigliette d'acqua semi-piene in direzione dell'allenatore e del portiere della squadra avversaria, senza colpirli». Ad accendere gli animi, oltre all'andamento della gara che era rimasta sullo 0-0 fino all'82, era stato lo stesso allenatore interista che aveva esultato a uno dei gol con una linguaccia spiegando poi che era rivolto ai suoi collaboratori e non al pubblico calabrese, Multata (1.500 euro) anche la Fiorentina «per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa un minuto». Per quanto riguarda i calciatori invece un turno di stop è stato inflitto a Samuel Souprayen, difensore del Verona, espulso domenica scorsa all'Olimpico nel match perso 3-0 dagli scaligeri contro la Roma.