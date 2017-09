Pruzzo: «La cessione di Bonucci ha creato problemi alla Juventus»

Il direttore sportivo del Como ed ex calciatore della Roma commenta la sfida tra Lazio e Napoli ma anche della squadra di Allegri

ROMA - «Con i se e con i ma nel calcio si va poco lontano. Il Napoli ha fatto un po’ di fatica ieri, ha subito gol nell’unica occasione creata dalla Lazio, che ha gestito bene il primo tempo, ma la partita è stata equilibrata. Nel secondo tempo no, la Lazio non era più una squadra». Così l'ex attaccante della Roma, ora direttore sportivo del Como, Roberto Pruzzo, ha commentato, ai microfoni di Radio Radio, la sfida tra la Lazio e il Napoli disputata nel turno infrasettimanale. Nell'intervista si lascia sfuggire anche una dichiarazione sulla Juventus: «È un cantiere aperto, vuoi o non vuoi la cessione di Bonucci ha creato qualche problema. Anche davanti devono trovare gli automatismi. Intanto continua a vincere e questo è un fattore importante. Può solo migliorare».