Juventus, approvato il bilancio: utile e ricavi da record

TORINO - Utile e ricavi da record. Sono questi i due dati che spiccano dal progetto di bilancio 2016/17 che la Juventus ha approvato oggi. L’esercizio è il terzo consecutivo a registrare un utile di bilancio. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto che si chiude con un utile di 42,6 milioni di euro mentre i ricavi volano a quota 562,7. Il miglioramento rispetto all'anno scorso è lampante: +38,5 milioni per l'utile e +174,8 milioni (+45,1%) per i ricavi. Anche al netto delle plusvalenze, il tetto dei ricavi della Juve ha sfondato la quota dei 400 milioni. Il consiglio di amministrazione presieduto da Andrea Agnelli ha destinato l’utile a riserva e quindi non ci sarà la distribuzione di alcun dividendo.

PLUSVALENZE - L'utile è migliorato prevalentemente per i maggiori proventi derivanti dalla gestione calciatori e in questo senso ricopre un ruolo centrale la cessione di Pogba. Le plusvalenze nette generate dai trasferimenti in uscita ammontano a 139,8 milioni. E' aumentato anche il costo dei tesserati di 37,6 milioni mentre l'indebitamento finanziario netto scende da 199,4 a 162,5 milioni.

LE CIFRE DELL'ESTATE 2017 - Nel bilancio sono esplicitate anche le cifre della campagna trasferimenti 2017/2018 (1 giugno-31 agosto 2017): il capitale investito è aumentato di 86,3 milioni, a fronte di 98,5 spesi per le acquisizioni e 12,2 milioni incassati con le cessioni. Nel comunicato si sottolinea che «l’esercizio 2017-2018, attualmente previsto in perdita, sarà come di consueto fortemente influenzato dall’andamento dei risultati sportivi ed in particolare della Champions League».

GLI ABBONAMENTI - La campagna abbonamenti è stata un successo: vendute tutte le 29300 tessere per un totale di 25,7 milioni di euro incassati (1,6 milioni in più rispetto all'anno precedente).