Juventus-Torino, ecco i 5 duelli che decideranno il derby 

TORINO - Capolista contro quinta in classifica. Il derby di Torino ha tutte le carte in regola per essere uno dei più belli di sempre. Basti pensare che i granata in caso di vittoria si porterebbero solo a un punto dai cugini che nelle ultime 22 stracittadine hanno perso solo una volta (2-1 nell'aprile 2015). Il Toro cerca quei 3 punti che in casa della Juventus mancano addirittura da 8203 giorni: quel 9 aprile 1995 Juventus-Torino finì 1-2 grazie alla doppietta di Ruggiero Rizzitelli. Gli uomini di Mihajlovic dovranno stare attenti a gestire bene le energie perché negli ultimi 6 incroci con i bianconeri, sono stati ben 6 i gol incassati nell'ultimo quarto d'ora della partita. Quando l'equilibrio è così elevato come in questa edizione del derby, diventano ancora più importanti i singoli che potranno incidere sul match anche con una sola giocata.

Andiamo a scoprire i 5 duelli chiave del derby della Mole...