Juventus-Napoli, arriva il tour de force: calendari a confronto

TORINO - Manca poco alla sosta, ma sarà dopo di questa che si inizierà a fare davvero sul serio e si capirà se il duello tra Juventus e Napoli - romane e milanesi permettendo - sarà destinato a durare nel prosieguo di una stagione che le vede ora appaiate in vetta a punteggio pieno con 18 punti (in attesa di Cagliari-Napoli di domattina e Atalanta-Juventus di domani sera). Da metà ottobre fino a inizio novembre le due squadre scenderanno infatti in campo 7 volte in 23 giorni fino alla prossima settimana di sosta) ed è interessante analizzare parallelamente i rispettivi calendari. Un 'tour de force' che pare sulla carta un po' più agevole per i campioni d'Italia e potrebbe essere invece il primo vero test sulla reale consistenza dei partenopei. La squadra di Maurizio Sarri infatti, secondo la quasi totalità degli addetti ai lavori ormai pronta per fare il salto di qualità e contendere lo scudetto a quella di Massimiliano Allegri, inizierà subito con 4 notturne consecutive (5 su 7 gare in totale) e - oltre a due big in campionato - dovrà affrontare una delle 'grandissime' d'Europa in una doppia sfida Champions da brividi, certamente decisiva per la qualificazione agli ottavi. Tre sole invece (due di Champions e una nel turno infrasettimanale del 25 ottobre) le notturne in programma per Buffon e compagni, che sperano di recuperare Khedira, Marchisio e Pjanic nella sosta in arrivo e in Europa hanno un doppio impegno da non sottovalutare ma decisamente meno insidioso. Andiamo ad analizzare i due calendari nel dettaglio...