Var, Rizzoli: «Genoa-Juventus? Errore di inesperienza»

Il designatore a RaiSport: «Si era pensato a un tempo di 15 secondi come limite ma avrebbe portato a difetti di coerenza»

ROMA - Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, è tornato a parlare del Var e in particolare di alcuni episodi che hanno vista coinvolta la Juventus. Lo ha fatto questa mattina a Raisport: «Genoa-Juventus? Bisogna ammettere gli errori. Il Var ha un pulsante dove si schiaccia e la situazione viene ricontrollata una volta, e le situazioni da calcolare. C’è stata la concomitanza tra fuorigioco e fallo, è stato un errore di inesperienza anche perchè eravamo alla seconda giornata. Non c’è stato in controllo della "fase possession" che avrebbe rilevato il fuorigioco. Sul rigore del 2-2 nella stessa partita venne controllato tutto infatti».

GOLDI MANDZUKIC - Rizzoli è tornato anche sul gol annullato a Mandzukic all'Atalanta per la precedente gomitata di Lichtsteiner su Papu Gomez: «Il gol di Mandzukic con l’Atalanta? Bisogna conoscere il protocollo, vanno analizzate le situazioni. Questo è un caso di "fase possession", ovvero valutare tutta la fase d’attacco se ci sono stati falli chiari o meno nella costruzione della rete. Si era pensato a un tempo di 15 secondi come limite, ma questo avrebbe portato a difetti di coerenza. Si era pensato anche alla zona, ma anche qui ci sarebbero stati problemi».