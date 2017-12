Boniek: «Scudetto? Per la prima volta dopo 6 anni Juventus più umana»

ROMA - «Chi vincerà lo scudetto? Per la prima volta dopo 6 anni vedo la Juventus più umana e ci sono tempi e spazi per altre squadre di inserirsi». Zibi Boniek torna a parlare dello scudetto ai microfoni di Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete". «Ad oggi, l’avversaria che gioca meglio è il Napoli, ma anche gli azzurri hanno qualche battuta d’arresto. Sarà una sfida tra Napoli e Juve».

LA POLONIA - «La Polonia - continua l'ex attaccante, tra le altre della JUventus -, è una squadra discreta, ci sono tanti bravi ragazzi e abbiamo qualche calciatore di punta fortissimi come Lewandowski che è il miglior numero 9 al mondo anche perché non reputo Ronaldo e Messi dei numeri 9. La potenzialità dell’Italia che purtroppo non sarà ai Mondiali credo sia superiore alla nostra. Milik è forte, ma ha avuto una sfortuna incredibile. E’ alto, muscoloso, bravo a giocare a calcio e so che finalmente sta bene, si sta riprendendo. Ho buoni rapporti con tutti i nazionali e poi l’ho incontrato per cui è vicino a riprendere totalmente l’attività sportiva».

MILIK - «Abbiamo piena fiducia nel Napoli, sono certo che faranno rientrare Milik solo quando sarà in condizione di farlo. Per noi è un giocatore importante ed abbiamo pazienza. Credo che a gennaio non debba partire perché Sarri lo conosce e sa come inserirlo. Poi magari a giugno potrebbe partire in prestito un anno per giocare con più continuità, ma non so cosa sia meglio per lui».

ZIELINSKI - «Zielinski è stimato da Sarri, sta facendo degli ottimi progressi, ma è ancora giovane. E’ chiaro che mi avrebbe fatto piacere se avesse giocato di più, ma deve inserirsi meglio negli schemi del Napoli. Da noi gioca appena dietro Lewandowski. Ha una tecnica di base fenomenale, lascia sempre sul posto l’avversario, ha un buon passaggio e stessa cosa dicasi per il tiro per cui speriamo che farà una bella carriera».