Serie A, Inter-Lazio 0-0: Spalletti, vittoria ancora rimandata

MILANO – L’Inter non riesce più a vincere. Altro pari dopo il bis consecutivo di ko, stavolta è uno 0-0 casalingo contro la Lazio di Inzaghi. Per Spalletti due soli punti nelle ultime quattro partite di campionato. Biancocelesti nettamente più in forma, soprattutto nel secondo tempo, e vicini al gol del vantaggio più volte soprattutto grazie all’ingresso in campo di Felipe Anderson. Rocchi convalida un rigore, prontamente tolto dal Var perché il pallone di Immobile prima sbatte sulla gamba di Skriniar e soltanto in seguito tocca il braccio del centrale nerazzurro. Adesso la Juve può scappare a +6.

QUASI AUTOGOL DI BORJA - Cancelo sulla destra, Ranocchia e Skriniar i centrali. A supportare Icardi ci sono invece Candreva, Borja Valero e Perisic. Inzaghi se la gioca con il solito tandem composta da Immobile e Luis Alberto. La prima vera occasione da gioco è opera di Milinkovic-Savic: il centrocampista biancoceleste lascia partire una violenta conclusione dai venti metri, ma Handanovic è sulla traiettoria e interviene senza problemi. L’Inter risponde dieci minuti più tardi sull’asse Borja Valero-Perisic: Strakosha alza d’istinto e annulla ogni pericolo. Il match sembra sbloccarsi nel recupero del primo tempo quando proprio lo spagnolo mette a serio rischio il risultato prolungando di testa il corner di Luis Alberto spedendo la palla sulla parte alta della traversa.

ECCO IL VAR! - L’ex Fiorentina vuole farsi perdonare e va vicino al gol al 57’: il destro è forte e teso, Strakosha però devia in tuffo. Protagonista anche il Var. Immobile penetra in area, mette in mezzo un pallone che sbatte prima sulla gamba e poi sul braccio di Skriniar. L’arbitro indica il dischetto, ma il consulto della moviola annulla la decisione.

FELIPE SHOW - Inzaghi si gioca la carta Felipe Anderson (fuori Luis Alberto) e la scelta lo premia. Il brasiliano si rende subito protagonista di giocate illuminanti e sfiora l’1-0 al 74’: la gioia del gol gli è negata soltanto dal prodigio di Handanovic. Subito dopo è il turno di Parolo (favorito dal rimpallo di Rocchi) e ancora una volta l’intervento attento di Handanovic salva la squadra di Spalletti. La Lazio non si ferma più e spreca clamorosamente con l’incontenibile Felipe Anderson: assist di Immobile e tentativo fuori misura. La deviazione quasi fortuita di Icardi sul tiro di Perisic spaventa i biancocelesti nel finale, ma non cambia il risultato. Spalletti non vince in campionato dal 3 dicembre.