Serie A, Cagliari-Juventus: le probabili formazioni, la diretta Live e dove vederla in tv

TORINO - La Juventus scenderà in campo alle ore 20.45 a Cagliari nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno. Allegri ieri ha provato due soluzioni. Per il match di stasera è molto tentato da Bernardeschi anche se a Vinovo prima di partire per la Sardegna si è giocato pure la carta Mandzukic nel 4-3-3 che da Juve-Inter in poi è diventato l’unico vestito tattico indossato dai bianconeri in partenza. Max però in conferenza non ha escluso di tornare alla mediana a due, anche se le prove della vigilia hanno raccontato un altro film. In panchina dovrebbe riaccomodarsi Douglas Costa dopo lo show di mercoledì in Coppa Italia. Con Bernardeschi in campo, nel ruolo di terzino è stato testato Barzagli, ben più abituato a coprire rispetto a Lichtsteiner. Rispetto al derby torneranno in campo dall’inizio Benatia, Alex Sandro, Khedira e Higuain.

Lopez ritrova Allegri, del cui Cagliari (2008- ’10) fu capitano: «Affrontiamo una squadra a noi superiore. Per riuscire a far punti dovremo dare il 110 per cento. La vittoria a Bergamo è stata esemplare: se il primo tempo fosse finito 3 a 0 a nostro favore, non ci sarebbe stato nulla da dire. Abbiamo fatto bene nella fase di non possesso». E sulla Juventus: «Dovremo giocare con determinazione. Non possiamo affrontarli individualmente e sarà necessario riuscire a non farli ragionare. Allegri è un grande tecnico e da lui prenderei la serenità. Oltre al coraggio che ha avuto di fare certe scelte, soprattutto in Champions». Convocati Barella e Dessena, incerti tutta la settimana, mentre è confermato il collaudato modulo con i 5 in mezzo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Cagliari (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Farias, Pavoletti

All: Lopez

A disposizione: Cragno, Crosta, Capuano, Pisacane, Van Der Wiel, Cossu, Deiola, Dessena, Giannetti, Melchiorri, Sau

Juventus (4-3-2-1): Szczensy; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Higuain

All: Allegri

A disposizione: Pinsoglio, Loria, Lichtsteiner, Rugani, Asamoah, Bentancur, Sturaro, Douglas Costa, Mandzukic

Ore: 20.45 - Stadio: Sardegna Arena

TV: Sky Sport 1 e Calcio 1, Premium Sport

Web: diretta Live su www.tuttosport.com

Arbitro: Calvarese di Teramo

Assistenti: Paganessi-Tolfo

Quarto Uomo: Giua

Var: Banti - Ass. Var: Marrazzo