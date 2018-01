Serie A, Lazio schiacciasassi 5-1 al Chievo: ora è terza. tripletta di Quagliarella: Samp show

ROMA - Dopo la vittoria del Napoli a Bergamo, sei partite alle ore 15.00 valide per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A, aspettando Cagliari-Milan e Inter-Roma, i due posticipi (pomeridiano e serale) della domenica. Lunedì sera Juventus-Genoa. Ecco i risultati del pomeriggio:

BOLOGNA-BENEVENTO 3-0

Simone Verdi, capitano, grande protagonista: ci prova due volte in apertura di partita, prima di testa e poi su punizione, ma prima del vantaggio di Destro al 35', bravo a deviare in rete il cross sempre di Verdi, è il Benevento a colpire un palo all'8' con il debuttante Guilherme. Buono l'esordio del brasiliano. Nella ripresa ospiti schiacciati dalle giocate di Verdi e raddoppio arrivato al 75' con Di Maio (convalidato dal Var), bravo a deviare in porta il cross del numero 9. Chiude la partita il 3-0 di Dzemaili, alla prima partita con il Bologna dopo il suo ritorno in Serie A.

SAMPDORIA-FIORENTINA 3-1

Partita frizzante nel primo tempo, Samp vicina al vantaggio con Kownacki, sulla sua conclusione da pochi metri Sportiello è miracoloso. Il gol arriva alla mezz'ora: Quagliarella controlla bene in area, elude la marcatura di Pezzella e la mette in rete. Prima dell'intervallo Babacar spreca da pochissimi passi non inquadrando la porta. Al 53' Silvestre ha la palla per il raddoppio ma la sua conclusione è alta, ma è solo il preludio al raddoppio che arriva al 60' grazie ancora a Quagliarella che di destro è letale sull'ottimo assist di Ramirez. La tripletta dell'attaccante, che chiude la partita, arriva al 68' dopo una splendida azione corale. Gol della bandiera viola all'80' segnato da Sanchez di testa. Mercoledì arriva la Roma per il recupero della partita di andata, rinviata per maltempo.

Lazio-Chievo 5-1

Non poteva esserci modo migliore per festeggiare le 100 partite con la Lazio. Milinkovic-Savic confeziona un pomeriggio da sogno infiocchettando una splendida doppietta che spegne la resistenza di un Chievo troppo fragile in difesa. Il 5-1 alla squadra di Maran è il quinto risultato utile consecutivo per i biancocelesti che mercoledì potranno fare un altro salto in classifica sfruttando il recupero con l'Udinese. Infortunio per Immobile, costretto a uscire prima dell'intervallo. In gol anche Luis Alberto, Bastos e Nani. Lazio, miglior attacco della Serie A, momentaneamente terza in classifica.

UDINESE -SPAL 1-1

Sono i padroni di casa a fare la partita nel primo tempo. All'11' il vantaggio: Pasticcio di Gomis su un corner che prima non esce e poi non trattiene la deviazione vincente da pochi passi di testa di Samir. Spal mai pericolosa. Gli ospiti però ripartono bene e al 48' trovano il pareggio: bravissimo Floccari, da attaccante vero, a metterla in porta. Al 56' pericolosa punizione di Viviani deviata sopra la traversa. Un'altra Spal nella ripresa che avrebbe meritato la vittoria.

VERONA-CROTONE 0-3

Il vantaggio degli ospiti arriva subito grazie alla splendida punizione a giro di Barberis. Al 26' palo del Verona con Caracciolo su calcio d'angolo. Sulla ribattuta tocco di mano involontario di Trotta, Rocchi consulta il Var ma nega il rigore. Nel finale del primo tempo Romulo ha una buona occasione ma il suo sinistro finisce sul fondo La ripresa si apre con i padroni di casa determinati alla ricerca del pareggio ma nel momento migliore del Verona ecco il raddoppio del Crotone: cross di Ricci per Stoian, la deviazione di prima è perfetta, palla in rete. Al 61' rosso per Bruno Zuculini, il terzo della stagione, dopo una brutta entrata su Benali. Chiude il match lo splendido gol di Federico Ricci. Vittoria importante per il Crotone che vince lo scontro diretto per la salvezza e sale a 18 punti. Verona fermo a 13.

