Serie A, Benevento-Napoli 0-2: Mertens e Hamsik riportano gli azzurri in vetta 

TORINO - Come da pronostico, il Napoli non fatica contro il Benevento: al Vigorito finisce 2-0 per gli azzurri, a segno con Mertens e Hamsik. Con questa vittoria la squadra di Sarri torna di nuovo in testa alla classifica, un punto sopra la Juve. L'unica nota negativa della serata è l'infortunio di Mertens : distorsione alla caviglia, da valutare meglio nelle prossime ore. Il prossimo turno sulla carta sarà molto più difficile per il Napoli: al San Paolo, sabato sera, arriva la Lazio di Inzaghi.

SBLOCCA MERTENS - Al 14', dopo un buon inizio del Benevento, il Napoli colpisce la traversa: protagonista Insigne che con uno splendido pallonetto dal limite dell'area per poco non beffa Puggioni. Il vantaggio è solo rinviato: cinque minuti dopo gli azzurri passano con Mertens. Il belga si gira in area piccola e da posizione defilata con un pallonetto supera il portiere.

HAMSIK RADDOPPIA - Il Napoli chiude la partita ad inizio secondo tempo: Callejon affonda a destra e mette al centro per Hamsik che tutto solo deve solo spingere in porta. Il Benevento guadagna un calcio di rigore per un fallo di Koulibaly su Costa, ma l'arbitro annulla la decisione per un fuorigioco di Sandro, visto grazie alla Var. Al 76' Mertens prende un brutto colpo alla caviglia ed è costretto ad uscire dal campo dolorante (al suo posto entra Rog). Il Napoli controlla senza problemi, il Benevento non riesce a pungere. Finisce 2-0.

TABELLINO E STATISTICHE