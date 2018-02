Serie A, Lazio-Genoa 1-2: decidono Pandev e Laxalt

ROMA - Nel posticipo della 23ª giornata, il Genoa vince per 2-1 all'Olimpico contro la Lazio grazie ai gol nella ripresa di Pandev e Laxalt. Non basta ai biancocelesti il momentaneo pareggio di Parolo che al 59' aveva risposto alla rete dell'attaccante macedone. Nel finale poi la rete di testa del centrocampista uruguaiano (che all'81' aveva già trovato il 2-1 poi annullato da Maresca con il Var) che permette alla squadra di Ballardini di salire a quota 24 in classifica. Per la Lazio, invece, un ko inaspettato, il secondo consecutivo in campionato dopo il 2-1 di San Siro contro il Milan. La squadra di Inzaghi resta al terzo posto con 46 punti con un punto di vantaggio sull'Inter (45) e due sulla Roma (44).

Lazio-Genoa 1-2: il film della partita



LE SCELTE - Inzaghi in difesa sceglie Caceres dal 1'. A centrocampo, invece, al posto degli squalificati Lulic e Milinkovic-Savic il tecnico punta su Murgia e Lukaku. In attacco titolari Luis Alberto e Immobile. Per Ballardini 3-5-2 con Galabinov e Pandev dal 1'.

POCHE EMOZIONI - Nei primi minuti e per tutto il primo tempo è la Lazio a fare la partita mentre il Genoa si affida a rapide ripartenze. La difesa dei rossoblù però riesce a contenere senza difficoltà le azioni offensive dei biancocelesti e bisogna aspettare il 38' per vedere la prima vera occasione della gara: Luis Alberto prova il destro dalla distanza ma il pallone finisce di poco alto. Passano solo 2' e anche Laxalt tenta la conclusione di sinistro dall'interno dell'area di rigore ma Strakosha è attento.

Lazio-Genoa 1-2: tabellino e statistiche

PAROLO NON BASTA, DECIDE LAXALT - Nella ripresa nessun cambio per Inzaghi e Ballardini. La Lazio parte subito forte aumentando i ritmi di gioco e la velocità delle azioni. Al 53' è Leiva a sfiorare il vantaggio ma la difesa del Genoa si salva in calcio d'angolo. Nel momento migliore della Lazio però i rossoblù passano in vantaggio con Pandev che dall'interno dell'area di rigore supera di precisione Strakosha. La reazione della Lazio però è immediata e 4' dopo arriva il pareggio della squadra di Inzaghi con Parolo che di punta trova la rete dell'1-1 deviando perfettamente il preciso cross di Caceres. Al 65' primo cambio per Ballardini che inserisce Rigoni per Medeiros. Al 70' doppio cambio per la Lazio: Nani e Felipe Anderson prendono il posto di Marusic e Murgia. Al 79' Luis Alberto prova la conclusione al volo ma Perin blocca sul primo palo. All'81' il Genoa troverebbe il nuovo vantaggio con Laxalt ma Maresca decide di annullare il gol del 2-1 con il Var dopo aver ravvisato il tocco di mano del centrocampista rossoblù. Laxalt si era involato verso la porta della Lazio approfittando dell'errore in chiusura di Caceres, ma anche controllando il pallone con un braccio. Inzaghi all'83' sceglie Patric per Lukaku e all'85' è Immobile ad andare ad un passo dal gol ma Perin salva in tuffo. Al 92' però il Genoa segna il gol della vittoria: Hiljemark crossa dalla destra, Laxalt al centro dell'area di rigore trova il colpo di testa vincente che decide la sfida dell'Olimpico e che garantisce tre punti fondamentali ai rossoblù che salgono a quota 24.