Probabili formazioni, le ultime notizie dai campi

Notiziario di Napoli-Lazio

NAPOLI: MERTENS E ALBIOL PREOCCUPANO SARRI

Sono Mertens e Albiol a preoccupare ancora Maurizio Sarri a 48 ore dalla sfida contro la Lazio. I due anche oggi si sono allenati a parte e sono in dubbio per il match di sabato sera. Tutto regolare, invece per Callejon che si è allenato con i compagni facendo attivazione con ostacoli bassi in avvio e successivamente lavoro tecnico tattico e partecipando anche alla partitina a tema a campo ridotto. Domani nella seduta pomeridiana si avranno altre risposte sulle condizioni dell'attaccante belga e del difensore spagnolo. Per Albiol è pronto Chiriches, mentre in caso di forfait di Mertens, per Sarri l'unica alternativa sarebbe giocare con Callejon centrale e Zielinski o Ounas sulla fascia destra.

LAZIO: TORNANO MILINKOVIC E LULIC, ANDERSON IN 'CASTIGO'.

La sconfitta con il Genoa non fa cambiare idea a Simone Inzaghi: si va avanti con il 3-5-1-1. Con la speranza che i ritorni dalle squalifiche di Milinkovic-Savic e Lulic possano ridare linfa alla mediana biancoceleste. Nella difficile trasferta di Napoli, spazio quindi al rodato duo formato da Luis Alberto alle spalle di Ciro Immobile. A centrocampo, confermati anche Marusic a destra, Parolo e Leiva in mezzo. Anche in difesa pochissimi cambi, con Wallace favorito su Caceres e Bastos per affiancare de Vrij e Radu. Dopo l'alterco con Inzaghi, verso la non convocazione Felipe Anderson. Per lui oggi solo allenamento a parte.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

Napoli (4-3-3) Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Lazio (3-4-2-1) Strakosha, Wallace, De Vrij, Radu, Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile. All. Inzaghi.