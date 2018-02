Serie A, Roma-Benevento 5-2: Ünder, una doppietta da Champions

ROMA - Un primo tempo da incubo, una ripresa d'orgoglio. Sotto dopo sette minuti per il gol di Guilherme, la Roma rimonta e batte il Benevento anche senza brillare. Le reti di Fazio e Dzeko, la doppietta di Ünder e il rigore di Defrel regalano un po' di respiro a Di Francesco e soprattutto valgono il quarto posto con sorpasso sulla Lazio nonostante una condizione generale ancora approssimativa.

SORPRESA GUILHERME - In grande emergenza a centrocampo, Di Francesco schiera davanti alla difesa l'inedita coppia Gerson-Strootman. In avanti c'è il trio composto da Ünder, Perotti ed El Shaarawy dietro a Dzeko. Lo schieramento di De Zerbi, con Sandro, Viola e Djuricic in mezzo al campo, mette però subito in difficoltà i giallorossi. Lenta e distratta, al 7' la Roma si fa sorprendere: Guilherme entra in area da sinistra e sfruttando una deviazione di Manolas beffa Alisson sul secondo palo scatenando la gioia dei tifosi campani all'Olimpico.

POI ECCO LA ROMA - La squadra di Di Francesco, sorpresa e spaesata, rischia addirittura di crollare. Ci vuole un episodio per svegliare Dzeko e compagni: al 26' ecco Fazio che di testa batte Puggioni. La Roma fatica, gioca male, ma al 15' della ripresa riesce a trovare la rete del vantaggio: bella azione di Ünder sulla destra, cross al centro dell'area per Dzeko che di testa firma il 2-1. Passano solo 2' e Ünder chiude i conti di sinistro: il Benevento è al tappeto. Nel finale c'è ancora tempo per la doppietta dell'attaccante turco, la rete di Brignola e il rigore di Defrel, che fissano il punteggio sul 5-2 finale.

