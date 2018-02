Serie A, Genoa-Inter 2-0: autogol di Ranocchia e acuto di Pandev

GENOVA - Pesante ricaduta per l'Inter, che contro il Bologna era riuscita a ritrovare il successo dopo 2 sconfitte e 5 pareggi di fila nelle sette giornate precedenti (dal 9 dicembre ha raccolto appena 9 punti). Un fuoco di paglia evidentemente, perché come un paziente convalescente la squadra nerazzurra è scivolata di nuovo a Marassi dove è stata punita da un Genoa rigenerato dalla cura Ballardini e in stato di grazia (terza vittoria consecutiva dopo i colpi in casa della Lazio e del Chievo). Un ko pesante per gli uomini di Spalletti, sfortunati prima del riposo (incredibile l'autogol di Ranocchia) ma incapaci poi di impensierire seriamente i liguri nella ripresa, quando Pandev assesta il colpo del ko per la gioia della Roma (ora terza a +2 sui nerazzurri) e della Lazio che - (ora quinta a -2 dai milanesi) lunedì sera all'Olimpico contro il Verona cercherà il sorpasso.

RANOCCHIA JELLATO - Tre assenze per parte, con Ballardini che lascia in infermeria Izzo, Rossi e Veloso e schiera un 3-5-2 con Pandev-Galabinov coppia d'attacco mentre Spalletti deve fare a meno degli infortunati Icardi, Miranda e Perisic e alla fine opta per un 4-2-3-1 con Ranocchia in difesa e Candreva e Karamoh esterni ai lati del centravanti Eder. Equilibrato il primo tempo, che vede il Genoa provarci per primo con Pandev che al 9' impegna Handanovic e due minuti dopo quasi non lo beffa con un lungo cross che si spegne sulla traversa. L'Inter prova a reagire al 31', ma Perin è bravo a volare per neutralizzare la gran botta dal limite di Candreva. I ritmi sono alti ma le occasioni non sono molte e quando tutto sembra pronto per l'intervallo ecco che il match si sblocca con un episodio che punisce i nerazzurri: traversone del rossoblù Zukanovic, Skriniar spazza contro lo sfortunato Ranocchia e la palla s'insacca sotto la traversa.

PANDEV LETALE - Al rientro degli spogliatoi l'Inter sembra intenzionata a reagire ma non riesce a creare grandi pericoli ed è anzi il Genoa a pungere in contropiede al 59', quando sul tiro cross di Laxalt la palla finisce sui piedi di Pandev che - tra gli eroi del leggendario 'Triplete' conquistato in nerazzurro ai tempi di Mourinho - ringrazia e segna il 2-0 senza esultare per rispetto dei suoi vecchi tifosi. Spalletti prova allora a correre ai ripari e a ridisegnare la sua squadra: dentro Rafinha, Brozovic e Pinamonti (fuori Vecino, Borja Valero e Candreva) è un'Inter a trazione anteriore, ma a parte il destro di Eder respinto sulla linea da Zukanovic non riesce a impensierire più di tanto Perin. Molto più pericolosi iinvece i liguri, che sfiorano il tris prima in contropiede con il nuovo entrato Lapadula e poi con un bel colpo di testa di Zukanovic su azione da corner.

