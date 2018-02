Diretta Bologna-Genoa, tempo reale ore 18 e formazioni ufficiali

BOLOGNA - Il Bologna è tornato a vincere in casa nell'ultimo turno contro il Sassuolo e ora si ritrova davanti al Genoa con l'ambizione di chiudere, forse una volta per tutte, la questione salvezza. Ha lo stesso obiettivo la formazione di Ballardini (a 30 punti come quella di Donadoni), a detta di molti la più in forma del campionato. Il Grifone viene da tre vittorie consecutive, due delle quali contro Lazio e Inter (squadre in lotta per la Champions) e con un colpaccio al Dall'Ara potrebbe davvero candidarsi a un ruolo di primissimo piano in questo finale di stagione. Il match che apre la 26a giornata di campionato, oggi alle ore 18, sarà diretto da Giua di Pisa, visibile su Sky Calcio 1 e Premium Sport. La diretta web è, invece, su www.tuttosport.com

Segui Bologna-Genoa in diretta

Situazione meteo - Bologna e Genoa scenderanno regolarmente in campo alle 18, al Dall'Ara. L'allerta meteo è rientrata, la neve caduta ieri in città è stata sciolta dalla pioggia della serata e della notte, oggi si è visto anche un po' di sole e non c'è quindi rischio di rinvio per la sfida in programma al Dall'Ara. Anche il campo è annunciato in buone condizioni, dopo che nei giorni scorsi, in seguito all'allerta, il club aveva provveduto a coprire il rettangolo di gioco con teloni

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BOLOGNA (3-5-1-1): Mirante; Romagnoli, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Poli, Pulgar, Nagy, Masina; Dzemaili; Destro. Allenatore: Donadoni

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Hiljemark, Bertolacci, Bessa, Laxalt; Pandev, Galabinov. Allenatore: Ballardini

TUTTO SULLA SERIE A