Napoli, in tre sono a rischio squalifica

NAPOLI - Ripresa degli allenamenti post-Cagliari per il Napoli che ieri ha potuto lavorare regolarmente sul campo del centro tecnico di Castelvolturno, impraticabile perché innevato nella giornata di martedì. Il tecnico Sarri ha voluto recuperare il tempo perduto con una doppia seduta di allenamento, una delle quali dedicata prettamente alla fase difensiva. Retroguardia migliorata molto rispetto alla passata stagione: alla 26esima giornata il Napoli aveva già subito 29 gol, ben 14 in più di quest’anno. La squadra azzurra si sta concentrando sul rush finale, in particolare sul big match di sabato sera al San Paolo contro la Roma, gara nella quale esiste il pericolo ammonizione per tre calciatori partenopei. Oltre a Mario Rui e Jorginho, si è aggiunto anche Koulibaly tra i diffidati: un altro cartellino giallo e gli farebbe saltare la trasferta di domenica 11 marzo a Milano contro l’Inter