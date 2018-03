Lazio, Parolo: «Abbiamo battuto la Juve due volte, ma non temiamo la vendetta»

Sabato alle 18.00 le due squadre si affronteranno per la terza volta in stagione twitta

ROMA - «Siamo molto carichi in vista del match di domani, abbiamo voglia di ripartire subito con la consapevolezza di aver offerto un'ottima prestazione contro il Milan». Così il centrocampista biancoceleste Marco Parolo intervenuto quest'oggi ai microfoni di Lazio Style Channel. «Mercoledì siamo stati sfortunati, ora abbiamo la voglia e lo spirito per offrire un'ottima prova contro la Juventus. I rossoneri sono stati molto abili nel corso del match - ha aggiunto - stanno lavorando molto con Gattuso e contro di noi sono stati bravi a difendersi; in particolare, ci sono stati deviati tanti tiri e sono finiti tutti tra le braccia di Donnarumma, ma in tal senso hanno avuto dei meriti i milanesi».

SFIDA - Tornando alla gara di sabato, Parolo ha detto: «La Juventus l'abbiamo affrontata già due volte in questa stagione, sappiamo cosa voglia dire e quale sia il suo spirito di rivincita dopo aver patito delle sconfitte. Dovremo ricaricarci al massimo per dare tutto quello che abbiamo: affronteremo grandi campioni, ma faremo di tutto per metterli in difficoltà». Infine uno sguardo alla sua carriera. «La Lazio rappresenta un punto d'arrivo, qui sto provando a lasciare qualcosa. Voglio aiutare questo club a crescere per dar seguito al percorso svolto negli ultimi anni per provare a consolidare la mentalità che potrebbe permetterci di arrivare sempre tra le prime cinque del campionato. Teniamo a tutte le competizioni e vogliamo arrivare fino in fondo in Europa League, abbiamo bisogno di esser presenti in tutte i tornei», ha concluso.

