Fiorentina-Benevento 1-0: una vittoria e tante le lacrime per Astori

FIRENZE - La partita più difficile da giocare finisce negli almanacchi soltanto con un risultato, 1-0. Ma, ovviamente, altre al gol di Vitor Hugo c'è un mondo da raccontare. Quello di Davide Astori e del ricordo lasciato dal capitano della Fiorentina. Non è stato facile per nessuno scendere in campo, neanche per il Benevento ospite di una cerimonia apparentemente privata e viola ma profondamente universale. Tutto il mondo del calcio aveva gli occhi e il cuore puntati sul Franchi. Qui, dove la cronaca della partita aveva toccato il punto più alto non nel gol di Vitor Hugo ma nel secondo minuto di silenzio. Quello del 13', quando le squadre e l'arbitro si sono fermati ancora una volta, per applaudire Davide.

IL RICORDO - Un grande striscione bianco al centro del campo con una riproduzione della maglia numero 13 di Davide Astori e la scritta "Capitano per sempre". Un lungo striscione in curva Fiesole che recita: "Ci sono uomini che non muoiono mai ... Ci sono storie che verranno tramandate in eterno ... Buon viaggio capitano". E una coreografia che coinvolge tutto lo stadio, con palloncini bianchi e viola che si alzano al cielo e bandierine viola in Fiesole e Ferrovia. Questo il colpo d'occhio dello stadio Artemio Franchi di Firenze all'ingresso in campo di Fiorentina e Benevento per una partita di campionato che non verrà ricordata per il risultato finale ma per le emozioni dell'ultimo saluto tributato dal popolo viola e da tutto il mondo del calcio al capitano della squadra gigliata, trovato morto domenica scorsa nella sua stanza d'albergo a Udine, dove era in ritiro per la sfida contro i bianconeri friulani. Anche i tifosi campani hanno dedicato ad Astori uno striscione con scritto "nessuno muore finché vive nel tuo cuore".Alla lettura della formazione, lo speaker, dopo aver dato conto dei giocatori che entravano in campo, ha gridato: "Con il numero 13 il capitano Davide ...". E il pubblico ha risposto all'unisono: "Astori", metre sui maxischermi scorrevano le immagini del capitano viola. Poi, in un silenzio assoluto, le due squadre si sono abbracciate al centro del campo.

