Toro, a Superga per Astori. Il gemellaggio con i viola e la tragedia

TORINO - Uniti nella salita a Superga, uniti nei pensieri e nei gesti. Un gruppo di tifosi della Maratona, insieme con qualche anima viola, si è recato sul colle dove nel 1949 morì il Grande Torino per srotolare un lungo striscione, che oggi comparirà anche allo stadio: «Torino conosce questo dolore... Astori nel cuore». L’omaggio alla memoria del capitano della Fiorentina, scomparso improvvisamente, prematuramente, 2 settimane fa, si sposa con il ricordo dei leggendari campioni granata e, idealmente, anche con la tragedia di Meroni, investito e ucciso a 24 anni quando del Toro era la stella più luminosa, se non il capitano. Che molti tifosi granata possano comprendere più e meglio di altri i sentimenti attuali della gente viola, dopo la morte di Astori, è riflessione consequenziale. Oggi allo stadio, peraltro, sugli spalti non ci sarà solo spazio per la commozione, per il ricordo del difensore della Fiorentina e per celebrare ancora una volta il gemellaggio tra le due tifoserie. La contestazione, da parte di una o di entrambe le curve, aleggia sul Toro, dopo 3 sconfitte e a fronte delle responsabilità dei giocatori e della società. Se le cose per i granata dovessero andare di nuovo male, sarà interessante e significativo, indicativo, valutare la reazione popolare.