Juventus, cosa è successo a Chiellini

TORINO - Prima uno scatto olimpionico, un coast to coast che ha fomentato i tifosi. Poi un un primo piano, una smorfia e il cambio dalla panchina. Chiellini si è fatto male durante la partita della Juventus a Ferrara contro la Spal. Il problema è stato segnalato prontamente allo staff medico e Allegri ha sostituito il giocatore al 36' del secondo tempo. Fino a quel momento, "Chiello" era stato uno dei protagonisti in positivo della partita. Ha comandato nel duello con Antenucci, ha spazzato via il pallone quando doveva, ha mostrato classe e potenza in occasione della sgroppata che per poco non regala un assist vincente a Dybala. Peccato però per l'infortunio che, fino a questo momento, è classificato semplicemente come un "problema muscolare al flessore" della coscia destra. Una cosa è sicura: non risponderà alla chiamata di Di Biagio. Niente Nazionale, riposo e riposo in attesa di effettuare i controlli tra oggi e domani. Il responso dirà ad Allegri se Chiellini sarà disponibile per le partite contro il Milan e contro il Real Madrid.