Juventus, Dybala: «Il pallone non voleva entrare»

TORINO - "In certe serate il pallone non entra, e bisogna guardare avanti!". Paulo Dybala affida a Twitter il commento sullo 0-0 con la Spal, che ha fermato la Juventus dopo 12 vittorie consecutive. Davvero una serata-no per il numero 10 dei bianconeri, che pure era reduce da grandi prestazioni e gol decisivi. "Non il risultato che volevamo - twitta Claudio Marchisio, ieri in panchina -. Abbiamo lottato per arrivare dove siamo. E' il momento cruciale di una stagione che deve essere all'altezza dei nostri obiettivi. E' ora di essere decisivi, tutti insieme", aggiunge il centrocampista. "Avanti a testa bassa - scrive su Twitter, Matteo De Sciglio - la partita di oggi deve servirci da lezione".