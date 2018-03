Juventus-Milan, in campo sabato 31 marzo alle 20:45

TORINO - Ci sarà anche Bonucci per il ritorno da ex all'Allianz Stadium. Il difensore del Milan, infatti, è riuscito a evitare il cartellino giallo che gli sarebbe costato la squalifica contro il Chievo. Se ne era parlato in settimana, tra gli sfottò dei tifosi e con le emoticon sorridenti sui social network, e se ne riparlerà ancora. Bonucci contro Allegri, lungo la strada dello scudetto (per la Juventus) e della Champions League (la rimonta verso il quarto posto di Gattuso).

Segui Juventus-Milan in diretta il 31 marzo

"Una domenica apparentemente facile secondo molti, ma di facile nel calcio non c'e' nulla. Bravi a reagire, da squadra". Con questo tweet il difensore e capitano del Milan, Leonardo Bonucci, ha poi commentato il sofferto successo sul Chievo. Una sfida difficile anche per lui, in difficoltà come il resto della retroguardia soprattutto in fase di costruzione. Per fortuna milanista, Suso e Cutrone hanno tenuto accesa la luce di una squadra stanca e appannata mentre si profilava una storica vittoria del Chievo. Ma dietro i tre punti di importanza capitale ci sono anche le mosse di Gattuso, che ha azzeccato le scelte in corsa, e la Var, che ha salvato i rossoneri dalle sviste dell'arbitro come invece non è successo in Europa League contro l'Arsenal. Contro la Juventus sarà per un'altra storia.