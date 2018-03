Juventus. allenamento a Vinovo poi un giorno libero

VINOVO - La Juventus ha svolto oggi il terzo e ultimo allenamento della settimana. La squadra, ancora priva di molti nazionali, stamattina ha lavorato a Vinovo in vista della gara di sabato prossimo quando a Torino arrivera' il Milan. Il gruppo bianconero si e' dedicato a un lavoro atletico con la palla, mentre domani la squadra avra' a disposizione un'altra giornata libera. L'appuntamento per la ripresa e' infatti fissato per lunedi' pomeriggio. Al ritorno al Training Center di Vinovo sara' presente anche Mario Mandzukic, liberato dal ct della Croazia. E mentre Giorgio Chiellini e Alex Sandro stanno proseguendo il lavoro di recupero dai rispettivi infortuni, e' invece rientrata la paura per il problema avvertito da Sami Khedira in Germania-Spagna. Il tedesco ha scritto su Instagram: "A proposito della mia sostituzione non preoccupatevi: e' solo una misura precauzionale, dopo che ho sentito un indurimento. E' di nuovo tutto a posto". (In collaborazione con Italpress)