Juventus, Buffon: «Dybala andrà sicuramente al Mondiale»

TORINO - Ha fermato in un paio d'occasioni gli attacchi dell'Argentina, superandosi su Higuain e mostrando ancora tutta la sua classe. Gianluigi Buffon è stato letteralmente "bloccato" a fine partita da Sampaoli, il quale ha voluto complimentarsi direttamente con il portiere della Nazionale. Ma non solo il ct dell'Argentina celebra il numero uno della Juventus. Lo fanno anche i media sudamericani che hanno riportato le parole di Supergigi. Argomento principale, ovviamente, Paulo Dybala: «Siamo molto felici di avere un giocatore così alla Juventus. E' un campione pazzesco, sono sicuro che andrà al Mondiale». Un passaggio poi sulla partita persa dall'Italia a Manchester: «L'Argentina ha grandissime potenzialità, possono vincere i campionati del mondo. Higuain? Felice del suo momento, il suo ritorno in nazionale è meritato».

Argentina-Italia 2-0: l'abbraccio tra Higuain e Buffon