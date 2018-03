Douglas Costa: «Il Brasile? Sembra di stare alla Juventus»

L'attaccante è molto soddisfatto della prova con la nazionale contro la Russia: «Stiamo facendo le cose fatte bene, come con il mio club» twitta

TORINO - Ha giocato tutti i 90 minuti contro la Russia, confermando anche ai suoi connazionali di essere in un ottimo momento di forma. Douglas Costa ha parlato ai media sudamericani dopo la vittoria del Brasile contro la Russia. Tanti i complimenti: «Non penso soltanto a me stesso ma a tutta la squadra. E devo dire che il Brasile ha giocato veramente bene, sapevamo di dover pazientare e l'abbiamo fatto sfruttando tutte le occasioni». Il gioco ha convinto. Douglas Costa lo conferma, con un paragone che farà piacere ad Allegri: «Questa è la strada giusta, le cose che faccio alla Juventus le vedo anche qui in nazionale».