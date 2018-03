Juventus, Marchisio e il "cuoricino" misterioso al New York City

TORINO - Claudio Marchisio ha un folto gruppo di seguaci sui social. Oltre a far lievitare i numeri dei suoi profili ufficiali, il fatto di avere così tanti tifosi al seguito non consente di "laikkare" in santa pace. Come ieri sera quando, dopo un post del New York City FC su Twitter, è apparso il "cuoricino" di Marchisio. Come il classico "mi piace" di Facebook. Il post racchiudeva alcune delle migliori azioni da gol del club americano. Un video di 1 minuto e 50 che Marchisio deve aver apprezzato. Peccato che da tempo si parla di un suo addio alla Juventus proprio per sbarcare negli Stati Uniti. Voci di calciomercato amplificate anche da piccoli episodi virtuali come questo. Fatto sta che da qualche ora quel "cuoricino" non c'è più. Il mistero si infittisce.