Sassuolo, Acerbi: «Con il Napoli difficile ma non impossibile»

SASSUOLO - "Il mister ha preparato questa amichevole come una partita di campionato". In questa dichiarazione di Francesco Acerbi, prima del test con il Bassano in programma oggi, c'e' tutto il Beppe Iachini allenatore. "Vuole tenerci sempre in allerta, del resto mancano poche gare, ora abbiamo quella con il Napoli che e' difficilissima ma non e' impossibile", spiega il difensore del Sassuolo che parla anche di tattica, ma soprattutto di attenzione mentale. "La difesa a tre si puo' riproporre, ma al di la' dei moduli conta l'atteggiamento e la fame, la voglia di vincere la partita, noi in genere giochiamo a 4, ma anche a tre va benissimo", spiega Acerbi che poi si sofferma sulla stagione che stanno vivendo i neroverdi, al momento a +3 sul terzultimo posto.

Sassuolo-Bassano 3-0 in amichevole

"Con Di Francesco era finito un ciclo, qualcosa non e' andata per colpa nostra, c'e' mancata la forza di capire che questo e' un anno difficile, di transizione, spero che dopo la partita di Udine, dove abbiamo fatto una grande gara, questa cosa sia capita.Pensare di non restare in A, una cosa che non voglio neanche dire, mi sembra veramente ridicolo visto i giocatori che abbiamo", sottolinea Acerbi che sulla Nazionale, ieri sconfitta nell'amichevole con l'Argentina nella prima del ct Di Biagio, dice: "dopo la mancata qualificazione al Mondiale si riparte da zero, i giocatori ci sono, sono forti, e' ovvio che ci vuole quella crescita per tornare a essere la vera Italia. I giovani forti ci sono e il tempo c'e', bisogna solo aspettare". (In collaborazione con Italpress)