Juventus, niente di grave per Khedira

TORINO - La Juventus può tirare un sospiro di sollievo. Le condizioni di Sami Khedira, uscito anzitempo nel corso del match amichevole tra Germania e Spagna, non preoccupano lo staff sanitario del club torinese in vista del rush finale di stagione. E' stato il tedesco stesso a rassicurare l'universo bianconero tramite il proprio profilo Instagram. "A proposito della mia sostituzione non preoccupatevi: era solo una misura precauzionale, dopo aver sentito un leggero indurimento - ha raccontato - Ma ora è di nuovo tutto a posto!".

Il post di Khedira su Instagram

Il centrocampista salterà comunque la supersfida contro il Brasile ma Allegri conta di averlo a disposizione già per il big match contro il Milan al rientro dalla sosta delle nazionali. Una notizia confortante per il tecnico toscano, soprattutto in ottica Champions, dato che Buffon e compagni dovranno già fare a meno per squalifica in mezzo al campo di Miralem Pjanic, oltre che di Mehdi Benatia. Senza contare le assenze certe dei lungodegenti Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi, con la speranza che la lista non si allunghi dato che le condizioni di Giorgio Chiellini e Alex Sandro andranno monitorate giorno per giorno.

Come Allegri sta utilizzando la rosa

Intanto a Torino cresce l'attesa proprio per il doppio confronto con il Real Madrid. Al punto che, conclusa la prelazione per gli abbonati, la gara d'andata dei quarti, in programma all'Allianz Stadium martedì 3 aprile alle 20.45, è già andata sold out dopo poche ore di fase di vendita riservata agli Juventus Member. La voglia di Real non è comunque un'esclusiva dei tifosi: anche Blaise Matuidi, nel post partita di Francia-Colombia (gara vinta 3-2 in rimonta dai cafeteros), si è già proiettato sul doppio appuntamento contro i detentori del trofeo. "E' una partita molto importante per noi, lo sappiamo. Una gara complicata perchè sono una grande squadra, sono i campioni d'Europa in carica - ha evidenziato l'ex centrocampista del Paris Saint Germain - Sappiamo che possiamo creare loro dei problemi. Faremo di tutto nella gara di andata in casa. Possiamo giocarcela, daremo tutto". La sfida a Cristiano Ronaldo è lanciata.