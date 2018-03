Juventus-Milan, fischia Mazzoleni. La Penna per il Torino

ROMA - L'Aia ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno le partite valide per la trentesima giornata di Serie A, in programma sabato 31 marzo. A Mazzoleni della sezione di Bergamo il big match tra Juventus e Milan (in notturna). In Sardegna, per Cagliari-Torino, c'è La Penna di Roma. Irrati dirige Bologna-Roma, Sassuolo-Napoli a Fabbri, mentre Lazio-Benevento è stata affida a Calvarese.

LE DESIGNAZIONI

ATALANTA – UDINESE

PAIRETTO

TONOLINI – DI LIBERATORE

IV: MINELLI

VAR: ABISSO

AVAR: PRETI



BOLOGNA – ROMA h.12.30

IRRATI

CARBONE – SCHENONE

IV: SERRA

VAR: TAGLIAVENTO

AVAR: COSTANZO



CAGLIARI – TORINO

LA PENNA

CRISPO – MARRAZZO

IV: DI PAOLO

VAR: PASQUA

AVAR: DOBOSZ



CHIEVO – SAMPDORIA h.18.00

ORSATO

DI FIORE – MANGANELLI

IV: CHIFFI

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERIANI



FIORENTINA – CROTONE

VALERI

BOTTEGONI – SANTORO

IV: GHERSINI

VAR: DOVERI

AVAR: PASSERI



GENOA – SPAL

GIACOMELLI

POSADO – LONGO

IV: MARINI

VAR: MARIANI

AVAR: GIUA



INTER – H. VERONA

ROCCHI

LO CICERO – LIBERTI

IV: AURELIANO

VAR: GUIDA

AVAR: FOURNEAU



JUVENTUS – MILAN h.20.45

MAZZOLENI

GIALLATINI – PAGANESSI

IV: DAMATO

VAR: MASSA

AVAR: MELI



LAZIO – BENEVENTO

CALVARESE

VIVENZI – TASSO

IV: PICCININI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI VUOLO



SASSUOLO – NAPOLI h.18.00

FABBRI

ALASSIO – DEL GIOVANE

IV: GAVILLUCCI

VAR: BANTI

AVAR: TEGONI