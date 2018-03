Ibrahimovic: «Juventus-Milan? Allegri sa cosa fare per vincere»

TORINO - Zlatan Ibrahimovic si è presentato alla stampa. Il nuovo attaccante dei Los Angeles Galaxy ha risposto ai giornalisti arrivati da tutto il mondo. Tra questi anche quelli svedesi e italiani: «Il Mondiale? Se voglio ci sarò». E poi: «La mia età? Non vi preoccupate, quando sono andato in Inghilterra mi davano per finito ma in tre mesi ho conquistato tutti». Poi una battuta su Juventus-Milan: «Allegri sa cosa fare per vincere. Quando l'ho conosciuto era più giovane, ora ha più esperienza. Gattuso? Sta facendo grandi cose, mi piaceva come persona e come calciatore. Ti da' tanto in campo e fuori. Se andassi in guerra, lo porterei con me».

ESORDIO - Dopo l'accoglienza da star, subito al lavoro. Zlatan Ibrahimovic si e' tuffato immediatamente nella sua nuova avventura, sostenendo oggi il primo allenamento con la sua nuova squadra, i Los Angeles Galaxy. Il 36enne attaccante svedese, nei 15 minuti di sessione aperti alla stampa, ha lavorato col resto dei compagni e tutto lascia pensare che, nonostante la sua ultima gara risalga allo scorso dicembre col Manchester United, possa fare il suo debutto gia' domani, nel derby contro il Los Angeles FC. (Italpress)

Ibrahimovic già leader a Los Angeles: ecco il primo allenamento coi Galaxy