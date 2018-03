Diretta Cagliari-Torino, probabili formazioni e tempo reale ore 15

CAGLIARI - Walter Mazzarri rivoluziona il Torino. Per uscire dalla crisi, il tecnico granata cambia modulo e schiera i suoi con il 3-5-2 nella difficile trasferta di Cagliari. N'Kolou, Burdisso e Moretti a formare la cerniera difensiva, De Silvestri e Ansaldi a spingere sulle fasce e la coppia Iago Falque e Belotti in attacco. Dopo 4 sconfitte di fila contro Juventus, Roma, Verona e Fiorentina, il Toro deve invertire la rotta per chiudere in crescita una stagione caratterizzata da troppi alti e bassi. Il Cagliari è segnalato in gran forma dopo i buoni risultati contro Lazio e Benevento e alla Sardegna Arena vorrebbe guadagnare quei punti che significherebbero la tranquillità in chiave salvezza. La squadra di Lopez insisterà sulla strada della continuità, con Sau dal primo minuto. Arbitra La Penna di Roma1, diretta tv su Sky Calcio 4. Il live web, dalle ore 15, è su www.tuttosport.com.

CLASSIFICA SERIE A

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. Allenatore: Lopez

TORINO (3-5-2): Sirigu; N'Kolou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Obi, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

TV: Sky Calcio 4

SEGUI CAGLIARI-TORINO IN DIRETTA