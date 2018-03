Milan, Bonucci: «In dubbio se esultare ma i fischi...»

TORINO - "Nel calcio ci sta, potevo fare gol e l'ho fatto, ho esultato perche' ho ricevuto un'accoglienza come quella che avete sentito. Non commento e non contesto gli insulti, pero' a quel punto ho esultato". Lo ha dichiarato il capitano del Milan Leo Bonucci ai microfono di Mediaset dopo la gara persa all'Allianz Stadium contro la Juventus. L'ex bianconero e' stato fischiato dai suoi ex tifosi a causa del suo passaggio al Milan. "Nei sette anni in cui sono stato alla Juve ho giocato piu' di tutti, poi ognuno puo' pensare come vuole, ma io devo fare bene in campo. E' ovvio che i fischi mi siano dispiaciuti, nella vita le strade si possono dividere, ho fatto una scelta ovviamente i tifosi non l'hanno condivisa, mi dispiace ma ho sempre dato il massimo alla Juve che rimane nel cuore, fa parte del passato, ma sono stati sette anni belli, dove ho ancora tanti amici e tanti ex compagni. Juve-Real? Piu' avanti va e meglio e' per il calcio italiano" ha detto Bonucci, che crede ancora nelle possibilita' di qualificazione alla Champions. "Dobbiamo crederci, finche' la matematica non ci condanna dobbiamo continuare a provarci. Stasera abbiamo fatto una bella gara, abbiamo perso, ma adesso dobbiamo guardare avanti, mercoledi' ci aspetta un derby che dobbiamo assolutamente vincere. Peccato per il risultato di stasera, ma abbiamo giocato contro una grandissima squadra che ha 15-16 top player ed altri grandissimi giocatori. Peccato, pero' sono gare che fanno crescere". (In collaborazione con Italpress)

Il gol e l'esultanza di Bonucci contro la Juve