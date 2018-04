Sampdoria-Genoa 0-0: un punto per uno a Marassi

GENOVA - Derby della Lanterna con poche emozioni al Luigi Ferraris di Genova. Finisce 0-0 tra Sampdoria e Genoa dopo 90 minuti equilibrati. Un punto che serve poco ai blucerchiati in chiave Europa League, mentre i rossoblu sono a distanza di sicurezza dalla zona rossa. Nel Genoa Lapadula vince il ballottaggio con Taarabt e forma il tandem offensivo con Pandev. In mediana, spazio al trio Bertolacci-Hiljemark-Rigoni, mentre sulla destra Ballardini sceglie a sorpresa Pedro Pereira. In mezzo alla difesa c'è il ritorno di Spolli. Nella Samp Silvestre di nuovo al centro della difesa. C'è Torreira in mezzo al campo, con Praet e Linetty. Davanti, Zapata e Quagliarella con Caprari alle loro spalle.

LA PARTITA - Primo tempo con pochissime emozioni nonostante una buona intensità messa in campo dalle due squadre, ma sia Viviano che Perin non sono mai stati davvero impensieriti.

19 - Per la 19ª volta in questo campionato il Genoa ha terminato il primo tempo sullo 0-0, almeno sei volte più di ogni altra squadra. Contratti.#SampdoriaGenoa — OptaPaolo (@OptaPaolo) 7 aprile 2018

SECONDO TEMPO - Nella ripresa la Sampdoria ci prova dalla distanza con Quagliarella e con Zapata, mentre il Genoa cerca di allentare la pressione blucerchiata con qualche buona giocata di Laxalt sulla sinistra. I rossoblu tentano la distanza con Hiljemark, risponde la Samp con Caprari, ma Perin è bravo a non farsi sorprendere in due occasioni, la prima su Linetty. Rigoni reclama un rigore ma il contatto con Viviano non c'è, mentre il fuorigioco sì. Dopo due minuti di recupero l'arbitro Massa dice basta, a Marassi finisce 0-0.

SAMPDORIA-GENOA 0-0: CRONACA, STATISTICHE, TABELLINO

