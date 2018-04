Verona e Crotone, vittorie pesanti: lotta salvezza riaperta

ROMA - Due vittorie pesantissime che riaprono completamente la corsa salvezza: Crotone e Verona non falliscono l'appuntamento casalingo con i tre punti e continuano a sognare la permanenza in Serie A. Allo Scida decide un gol di Simy, imbeccato splendidamente da Stoian, e a quasi un mese di distanza Zenga può tornare a festeggiare una vittoria, il contemporaneo aggancio alla Spal al terzultimo posto - a quota 27 punti - e le distanze ridottissime con Chievo, Sassuolo e Cagliari a 29. Gioisce anche Pecchia che "ringrazia" Pavoletti e il suo tocco col braccio in area: il rigore di Romulo permette all'Hellas di vincere lo scontro diretto con i sardi e di salire a 25 punti, smuovendo di nuovo la classifica dopo tre ko consecutivi.

Crotone-Bologna 1-0: cronaca, tabellino, classifica

Verona-Cagliari 1-0: cronaca, tabellino, classifica

Classifica Serie A

Calendario Serie A