Serie A, Torino-Milan 1-1: De Silvestri risponde a Bonaventura

TORINO - Sembra l’alba di una notte perfetta, finisce per essere una promessa mantenuta a metà. I granata perdono l’occasione, pareggiando col Milan, di fare un balzo in avanti in ottica europea, in compenso agguantano l’1-1 in rimonta mettendo in mostra carattere forte e buona condizione atletica.

Le avvisaglie paiono appunto ideali: al 2’ Kessie perde palla su Ansaldi che si invola verso l’area rossonera, all’interno della quale viene steso dall’ex centrocampista dell’Atalanta. Rigore netto: sul dischetto si presenta Belotti, centravanti che conferma l’idiosincrasia netta con la battuta dagli undici metri. Il Gallo, infatti, spreca il quinto penalty degli ultimi sette calciati in serie A (in questo campionato ha realizzato l’en plein, fallendo contro i rossoneri e il 19 novembre col Chievo): rincorsa e gran botta che si stampa sulla traversa, questa l’esecuzione dell’azzurro. Dal possibile vantaggio con tutti i benefici di natura tattica che ne sarebbero derivati, il Toro si ritrova al 9’ sotto di un gol. Sirigu devia corto una conclusione di Kessie, quindi Burdisso piuttosto che spazzare l’area pasticcia nel rilancio e permette a Suso di avviare l’azione che, veicolata da Biglia, mette Bonaventura nelle condizioni di trovare la rete con un tiro dai 20 metri. L’1-0 del Milan porta a una svolta nel match, con la squadra di Gattuso che si desta dal torpore con cui approccia alla gara e i granata che dopo un buon avvio si afflosciano. Eloquente, per fotografare le fatiche del Torino, l’acceso confronto tra Mazzarri e Ljajic che lamenta la difficoltà a sviluppare un minimo di azione offensiva.

Il discorso, però, cambia nuovamente nel corso della ripresa e in virtù dei cambi decisi dall’allenatore toscano. Al posto di un imbambolato Rincon entra il ben più dinamico Obi (il nigeriano uscirà per infortunio lasciando spazio ad Acquah), in luogo di un abulico Iago Falque tocca invece a Edera, non sempre lucido nella scelta dell’ultimo passaggio, ma portatore sano di verve, sulla trequarti rossonera. E con l’ingresso di Edera sale di tono anche Ljajic, autore del calcio d’angolo perfetto che De Silvestri, al terzo gol del suo campionato, devia in rete di testa (26’). Pareggio che nasce proprio in virtù di un’azione del prodotto del settore giovanile granata, in questo finale di stagione meritevole di spazio, per quanto sta brillando.

Nel Milan i volti nuovi diventano invece quelli di Andre Silva e Cutrone, con quest’ultimo più del portoghese che, al 42’, va vicino al nuovo vantaggio ma sbatte sulla risposta di un Sirigu in formato monstre. Due minuti più tardi è invece Ljajic che da terra tira fuori una magia chiamando Donnarumma alla parata d’autore che blinda l’1-1. Un risultato che tiene il Milan ancorato al sesto posto e posiziona il Toro a -5 dall’Atalanta. Avversaria di domenica che i granata affronteranno senza gli squalificati De Silvestri (rosso per somma di ammonizioni) e Baselli (è stato ammonito ed era in diffida).

TABELLINO E STATISTICHE

Il Torino pareggia 1-1 con il Milan