Serie A, Milan-Benevento 0-1: per Gattuso torna l'incubo 

MILANO - Il Benevento si conferma bestia nera del Milan di Gattuso. Grazie a una rete di Iemmello, al 30' del primo tempo, i campani portano a casa una clamorosa vittoria a San Siro, dopo che nella partita di andata avevano conquistato il primo punto in Serie A, con un incredibile gol del portiere Brignoli nei minuti di recupero, sempre contro i rossoneri. Fu un esordio amaro per Gattuso che stasera contro la squadra di De Zerbi, non ancora matematicamente retrocessa, vede complicarsi il cammino verso l'Europa League

FISCHI - Fischi a San Siro per il Milan, che ha concesso la prima vittoria stagionale in trasferta al Benevento ultimo in classifica. A fine partita i circa 47mila spettatori hanno sonoramente contestato i calciatori rossoneri, mentre quelli del Benevento, con il presidente Oreste Vigorito e l'allenatore Roberto De Zerbi, si abbracciavano in campo, festeggiando sotto la curva occupata dai propri tifosi, il primo successo lontano da casa, dopo un pareggio e 15 sconfitte. Ora si fa dura la corsa europea del Milan perché Atalanta, Sampdoria e Torino hanno l'occasione di avvicinarsi.

Milan-Benevento 0-1: cronaca, statistiche, tabellino