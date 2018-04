Serie A, Genoa-Verona 3-1: veneti a un passo dalla retrocessione

GENOVA - Il Genoa batte il Verona 3-1 nel posticipo del lunedì valido per la 34esima giornata. Niente da fare dunque per gli ospiti che con questa sconfitta vedono ridotte al lumicino le speranze di permanenza in Serie A.

IL MATCH - Nel Genoa Biraschi vince il ballottaggio su El Yamiq nella difesa a tre, mentre in attacco Ballardini opta per la coppia Lapadula-Medeiros. Pecchia fa accomodare in panchina Verde e Petkovic e nel tridente d'attacco dà spazio a Matos, Cerci e Fares. Il Verona arriva da una sola vittoria nelle ultime sei partite e nonostante il buon avvio, al 7' ecco il vantaggio rossoblu: Laxalt serve al limite Medeiros, sinistro e Nicolas è battuto. Per l'attaccante si tratta del secondo gol in serie A. Squadre sottotono e partita avara di emozioni, il Genoa rischia in un paio di occasioni ma il Verona sembra non crederci troppo. Nella ripresa però arriva il pareggio degli scaligeri: al 64' Hiljemark tocca in area con la mano ed è rigore. Romulo dagli undici metri non sbaglia. Durano poco però le speranze del Verona perché al 78' dopo una bella giocata di Lapadula, la palla arriva a Hiljemark che serve Bessa e Nicolas è di nuovo battuto. Il Genoa torna avanti. Nel finale ci prova ancora il Verona, ma senza successo. Fino al 93' quando Pandev, con un delizioso pallonetto dal limite, fissa il risultato finale sul 3-1.

