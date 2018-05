Juventus: De Sciglio, Sturaro e Mandzukic verso il rientro

TORINO - Non c'è tempo per rilassarsi in casa Juve. Prima che il Napoli pareggiando in casa col Toro consegnasse il settimo scudetto ai bianconeri, il gruppo di Max Allegri si era già allenato a Vinovo: come sempre nel giorno dopo la partita, la squadra si è divisa in due gruppi tra chi ha giocato contro il Bologna e chi è rimasto a riposo. Con questi ultimi anche i rientranti De Sciglio, Sturaro e Mandzukic, con il croato che appare il più vicino al rientro, forse già contro il Milan nella finale di Coppa Italia.

