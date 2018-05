Juventus, Douglas Costa è il simbolo di un mercato intelligente

1 di 3 Successiva

TORINO - Douglas Costa non era uno sconosciuto quando la Juventus lo ha preso dal Bayern undici mesi fa. Era esploso nello Shakhtar di Lucescu e giocava (poco) da due stagioni nella migliore squadra della Bundesliga. Ma il suo talento era rimasto inespresso o, quanto meno, non aveva convinto del tutto i tedeschi. Beppe Marotta e Fabio Paratici, invece, hanno fiutato l’affare: ingaggio che non avrebbe sbilanciato gli equilbri di spogliatoio e costo del cartellino che non avrebbe bucato il bilancio. Non un’operazione a costo zero, per carità, ma sostenibile e, soprattutto, rivalutabile. Come già è capitato con Dybala, anche Douglas è costato tanto, ma è finito per valere molto di più, sia per quello che ha dimostrato in campo che per quello che potrebbe produrre sul mercato qualora fosse ceduto (ipotesi che si può tranquillamente escludere nella prossima sessione di mercato). E’ il modello juventino e si ripeterà.