Juventus, 36 scudetti nel nuovo look dello Stadium

TORINO - La Juventus svela il nuovo look dello Stadium. E lo fa attraverso un tweet: "Anche quest'anno, l' #AllianzStadium ha completato l'aggiornamento". E per aggiornamento c'è il numero 36, quello degli scudetti vinti. La società bianconera ha inserito anche quelli non assegnati (uno dato all'Inter).

Il link del tweet rimanda al testo promozionale dell'hashtag #My7h: "Storia, leggenda, mito. O, se preferite #Hi5tory, #Le6end, #My7h. È la naturale evoluzione di un racconto meraviglioso, che sarebbe stato difficile anche solo immaginare quando tutto è iniziato, sette anni fa. Non si usavano ancora gli hashtag per celebrare le vittorie, ma la Juve già iniziava a infilarne una dietro l'altra. E oggi sono 7. Di fila. Il numero 7 per gli Egizi rappresentava la vita, i greci lo chiamarono venerabile, Platone anima mundi...È un numero che culture del passato, filosofie, religioni hanno eretto a simbolo di perfezione. Non vogliamo essere irriverenti né irrispettosi, ma da oggi, per il nostro mondo, il piccolo mondo del calcio, ha un significato nuovo. Significa, semplicemente, Juve".