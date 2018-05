Tacconi: «Buffon al Real Madrid? Ci pensi bene...»

1 di 3 Successiva

TORINO - "Mi aspettavo le parole di mio fratello Gigi, non sono rimasta stupita: conosco molto bene mio fratello". A parlare e' Guendalina Buffon, ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1. Il fratello sabato vestira' la maglia della Juventus per l'ultima volta ma non ha escluso di poter proseguire la carriera altrove. "Potrebbe giocare in altre squadre, certo. Ma potrebbe anche iniziare un nuovo percorso come dirigente di qualche societa'". Nel primo caso, pero', non resterebbe in serie A: "In Italia lo escludo sicuramente, per educazione. In Europa? Per come e' messo lui psicologicamente e fisicamente, e' sotto gli occhi di tutti: Gigi sta fornendo prestazioni di alto livello. Non vedo un uomo che possa smettere di giocare".