La Juventus mondiale accoglie Cristiano Ronaldo

TORINO - Dopo il blitz di metà luglio per visite, firma e presentazione, stavolta Cristiano Ronaldo arriva a Torino e si ferma per iniziare la sua nuova avventura a strisce bianconere. Lunedì mattina il primo allenamento alla Continassa, nel nuovo centro sportivo della Juventus che ha già potuto ammirare nel suo primo contatto con il mondo bianconero. Non ci saranno, come la volta precedente, Massimiliano Allegri e il capitano Giorgio Chiellini a dargli il benvenuto visto che sono impegnati nella tournée statunitense, ma il fenomeno portoghese ritroverà i nazionali bianconeri che ha già incrociato ai Mondiali.

Dagli argentini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain (e il Pipita è una vecchia conoscenza perché è stato suo compagno di squadra per quattro stagioni al Real Madrid) all’uruguaiano Rodrigo Bentancur, che lo ha eliminato negli ottavi di finale in Russia, dal colombiano Juan Cuadrado, che gli ha ceduto la sua maglietta numero 7, al brasiliano Douglas Costa, il gruppo sudamericano compatto al rientro lo accoglierà nello spogliatoio. E insieme cominceranno a lavorare: non mancherà quel pizzico di curiosità che accompagna non soltanto i tifosi ma pure i compagni di squadra nel vedere da vicino i ritmi di lavoro e la professionilità che contraddistingue il penta Pallone d’Oro.

Di certo, il primo (e non solo) allenamento di CR7 alla Juventus sarà blindato. Ancora adesso non ci sono certezze sul giorno - già domani o più probabilmente domenica - in cui Cristiano Ronaldo arriverà a Torino, ovviamente con un volo privato, né sulla sua residenza temporanea. Massima privacy anche se i tifosi si stanno mobilitando per aspettarlo all’ingresso della Continassa. Dentro, nella quiete del centro sportivo a due passi dallo Stadium, il portoghese suderà agli ordini di Aldo Dolcetti, collaboratore tecnico di Allegri che adesso si trova ancora negli States con la squadra, ma che rientrerà a Torino domenica proprio per coordinare il lavoro dei nazionali che si aggregano appunto lunedì. All’appello mancheranno ancora il campione del mondo Blaise Matuidi e i vice Mario Mandzukic e Marko Pjaca, che dovrebbero rientrare dopo una settimana.