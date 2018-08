Inter-Lione 1-0, decisivo il gol di Lautaro

TORINO - Arriva la prima vittoria per l'Inter nell'International Champions Cup: sognando Luka Modric, al "Via del Mare" di Lecce gli uomini di Spalletti hanno battuto per 1-0 il Lione grazie alla rete realizzata in apertura di ripresa da Lautaro Martinez. Primo tempo in sofferenza per i nerazzurri, salvati da Handanovic in almeno tre circostanze: il portiere sloveno devia in corner su Rafael e si supera sul gran colpo di testa di Terrier. Fatica a trovarsi la coppia Icardi-Martinez, prova a mettersi in proprio Politano ma il suo sinistro viene respinto dalla difesa francese. Innescato da de Vrij, Lautaro non riesce ad agganciare favorendo l'uscita di Gorgelin; poi Mariano Diaz sfugge a Skriniar, ancora una volta decisivo Handanovic. In avvio di ripresa Politano pesca Martinez: colpo di testa alto di un soffio. Non sbaglia, il Toro, al 52': cross di Dalbert, velo pregevole di Politano (tra i migliori) e l'argentino batte col sinistro Gorgelin. L'Inter migliora nettamente, Spalletti inserisce Ranocchia, Vecino e il fischiatissimo Joao Mario, per poco Dalbert in contropiede non trova il bis. Girandola di cambi da entrambe le parti, prova il Lione a trovare l'1-1 ma Handanovic tiene la porta inviolata e l'Inter supera l'esame. (In collaborazione con Italpress)

Inter-Lione 1-0, cronaca e tabellino