Lazio-Napoli in diretta dalle 20.30: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Il Napoli ricomincia dai 91 punti dello scorso campionato, senza due protagonisti (Reina e Jorginho), con 5 acquisti (Karnezis, Ospina, Malcuit, Ruiz, Verdi) e un allenatore nuovo: Ancelotti. C’era lui ieri in testa al gruppo che ha raggiunto Roma in treno: non ha battuto ciglio con chi anche in stazione gli chiedeva lo scudetto.

QUI LAZIO - Restano i big ma forse Inzaghi si aspettava qualcosa in più in entrata. Nonostante una rosa rimasta in sovrannumero (tanto che Lukaku non rientra nella lista per ora mentre alla Salernitana finiscono Di Gennaro e i due giovani Anderson), il tecnico tesse le lodi di resistenza alla società «brava a tenere tutti, non solo Milinkovic che resta con noi un altro anno, ma anche Immobile e Luis Alberto che avevano mercato».

SEGUI LAZIO-NAPOLI IN DIRETTA DALLE 20.30

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto; Immobile. All. S. Inzaghi

NAPOLI (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Insigne; Milik. All. Ancelotti.

ARBITRO: Banti di Livorno

DOVE VEDERLA IN TV: Dazn - Segui Lazio-Napoli in esclusiva in diretta streaming su DAZN