Sassuolo-Inter: diretta, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

MILANO - Luciano Spalletti non si nasconde e non nasconde la sua Inter: per lo scudetto ci sono anche i nerazzurri. È questo il messaggio che il tecnico vuole lanciare, prima dell'esordio contro il Sassuolo a Reggio Emilia. «Se non vogliamo consegnare lo scudetto alla Juventus, bisogna andarselo a giocare - le parole del tecnico nerazzurro nella conferenza stampa della vigilia -. Noi, Roma, Napoli, Milan e Lazio possiamo lottare per lo scudetto. Siamo una squadra più forte dell'anno scorso e pronti a vincere contro chiunque».

LIVE Sassuolo-Inter: segui la diretta dalle 20.30

LE CURIOSITA' DEL MATCH - L'Inter è la squadra contro cui il Sassuolo ha vinto più partite in Serie A: sei successi neroverdi in 10 sfide, quattro invece quelli nerazzurri (nessun pareggio). Due delle tre peggiori sconfitte del Sassuolo in Serie A sono però arrivate contro l’Inter: 7-0 nel settembre 2013 e 2014, come contro la Juventus nel febbraio 2018. Il Sassuolo ha perso solo la prima di cinque partite d’esordio stagionale in Serie A: due successi e due pareggi nelle ultime quattro. In cinque degli ultimi sei esordi stagionali in Serie A l’Inter non ha subito gol: quattro successi e un pareggio, che si aggiungono alla sconfitta per 2-0 contro il Chievo. L’Inter è stata la squadra che è migliorata di più in termini di punti in classifica nella scorsa Serie A rispetto alla 2016/17 (+10 punti).

FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disp.: Pegolo, Satalino, Adjapong, Babacar, Boga, Dell'Orco, Djuricic, Locatelli, Matri, Odgaard, Sensi, Sernicola. Allenatore: De Zerbi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Lautaro, Asamoah; Icardi. A disp.: Padelli, Borja Valero, Candreva, Gagliardini, Karamoh, Keita, Perisic, Ranocchia, Skriniar, Vrsaljko. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

TV: DAZN Segui Sassuolo-Inter in esclusiva in diretta streaming su DAZN