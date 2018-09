Empoli-Lazio 0-1: gol di Parolo e miracolo di Strakosha

EMPOLI – Per avere ragione sull’Empoli basta un gol di Parolo. Il centrocampista della Lazio decide la sfida del Castellani all’inizio della ripresa regalando tre punti a Simone Inzaghi che valgono il sorpasso sulla Roma, stoppata all’ora di pranzo dalla rimonta del Chievo. Nel finale Correa si ferma sul palo, Terracciano dice di no a Immobile, Marusic cicca clamorosamente la rete del raddoppio mentre Caputo (grazie anche a Strakosha) si divora il pari. Per Andreazzoli continua l’incubo biancoceleste: l’ex tecnico giallorosso ha infatti incrociato per la prima volta il club di Lotito dopo il derby di Coppa Italia perso nel 2013. Adesso ci sarà da preparare la prima sfida di Europa League contro l’Apollon: da valutare le condizioni di Radu, uscito al 54’ per un problema muscolare.

SUBITO SMS - Nessuna novità per Simone Inzaghi che conferma il probabile undici della vigilia con Marusic e Lulic sugli esterni e con Luis Alberto a supporto di Immobile. Un paio di sorprese per Andreazzoli, che lascia fuori La Gumina e piazza Krunic e Zajc alle spalle di Ciccio Caputo. La prima occasione è della Lazio con Milinkovic già dopo sei minuti: slalom personale e conclusione non all’altezza delle aspettative. I ritmi del match del Castellani si abbassano notevolmente, ma questo non impedisce all’Empoli di farsi vedere dalle parti di Strakosha con Acquah prima e con Bennacer più tardi.

PALO WALLACE - Il vero pericolo per la difesa biancoceleste arriva alla mezz’ora quando l’ex centrocampista del Toro si lascia alle spalle Wallace sfoderando un bolide che viene ben murato dal portiere albanese: poi Zajc sulla ribattuta spara altissimo. La gioia del pubblico di casa pare diventare realtà qualche minuto più tardi con la rete di Caputo, ma la bandierina alzata dall’assistente annulla gol e sogni dei tifosi toscani che soffrono (e tanto) nel finale della prima frazione: doppia chance per Milinkovic (la seconda col tacco) e palo di Wallace con un colpo di testa da palla inattiva.

BASTA PAROLO - La Lazio passa in vantaggio alla prima azione disponibile del secondo tempo: il cross di Lulic dalla sinistra mette fuori causa Rasmussen e Parolo, con un tocco un po’ fortuito, batte Terracciano per l’1-0 biancoceleste al 47’. Inzaghi è costretto a fare a meno di Radu (ko per un problema muscolare, dentro Caceres) mentre Andreazzoli si gioca la carta La Gumina per Zajc: al 64’ c’è bisogno dell’intervento provvidenziale di Lucas Leiva per evitare che il contropiede fulmineo dell’Empoli vada in porto. Entrano anche il ‘Tucu’ Correa e Durmisi: la squadra di Andreazzoli c’è e preoccupa, ma è la Lazio che va a un passo dal raddoppio con l’ex trequartista di Siviglia e Samp che si ferma sul palo dopo il destro di Immobile. In pieno recupero altra occasione per Ciro, stoppato dai guantoni di Terracciano, e reti clamorosamente mancate da Marusic da una parte e Caputo dall’altra.