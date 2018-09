Serie A Sassuolo-Empoli, formazioni ufficiali e diretta dalle 20.30. Dove vederla in tv

REGGIO EMILIA - Alle 20.30 primo anticipo della quinta giornata di Serie A: in campo Sassuolo ed Empoli, si sfidano De Zerbi e Andreazzoli entrambi reduci da due sconfitte, contro Juventus e Lazio. Andreazzoli stima De Zerbi. Lo disse in tempi non sospetti. «E' un allenatore che mi piace, quando era al Benevento mi convinse fin da subito. Ho chiamato un amico comune - scherza il tecnico - per capire se tramite lui mi dava la formazione ma ha detto di no e quindi non gliela do nemmeno io». Per l'Empoli, quello col Sassuolo è un test importante. «Tutte le partite che portano punti sono da considerare gare salvezza. Il Sassuolo, rispetto a noi, ha il vantaggio di conoscere meglio la categoria, però noi andiamo con l’idea che abbiamo sempre avuto, cioè ottenere il massimo da ogni gara. Dobbiamo migliorarci nei dettagli, sono quelli che incidono sulle partite».

SEGUI SASSUOLO-EMPOLI IN DIRETTA

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco. All: De Zerbi.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajic; La Gumina, Caputo. All: Andreazzoli.

ARBITRO: La Penna di Roma.

TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251.