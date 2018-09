Serie A, Roma-Lazio: formazioni ufficiali, diretta dalle ore 15 e dove vederla in tv

ROMA - Giorno di derby nella Capitale, con la Roma che cercherà di uscire definitivamente dalla crisi dopo il 4-0 rifilato al Frosinone mentre la Lazio - reduce da quattro vittorie consecutive - vuole allungare la striscia positiva. Di Francesco dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con cui ha battuto i ciociari, in modo da mettere il fantasista Pastore nelle condizioni di esprimere al meglio le sue qualità, e riconsegnare una maglia da titolare a Dzeko e a Florenzi, con quest'ultimo che potrebbe agire da esterno alto (con Santon terzino a destra). Formazione tipo per Simone Inzaghi, che non abbandonerà l'ormai collaudato 3-5-1-1 con Luis Alberto a supporto di Immobile.

Roma-Lazio LIVE: segui la diretta dalle ore 15

Le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Pastore, E Shaarawy; Dzeko. A disp.: Mirante, Lu. Pellegrini, Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, Cristante, Zaniolo, Lo. Pellegrini, Coric, Kluivert, Schick, Ünder. All. Di Francesco

Indisponibili: Perotti

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Durmisi, Patric, Badelj, Cataldi, Correa, Berisha, Murgia, Caicedo. All. Simone Inzaghi

ARBITRO: Rocchi di Firenze

TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

