Serie A Spal-Inter 1-2, il tabellino

FERRARA - L'Inter batte la Spal in una partita bellissima. Nerazzurri avanti con Icardi al 14', ma 4' più tardi la Spal ha l'occasione di pareggiare i conti: Antenucci, però, non è freddo e dal dischetto calcia fuori. Paloschi realizza l'1-1 al 72', ma 6' più tardi Perisic inventa per Icardi e l'argentino è letale: 1-2.

SPAL-INTER 1-2: NUMERI E STATISTICHE

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Djorou, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Missiroli (82'st Moncini), Valoti (78' Everton Luiz), Fares; Petagna, Antenucci (66' Paloschi). A disp: Milinkovic, Thiam, Vicari, Bonifazi, Costa, Vitale, Dikmann, Valdifiori, Floccari. All: Semplici.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero (76' L.Martinez); Perisic, Nainggolan, Keita (66' Politano); Icardi. A disp: Padelli, Ranocchia, De Vrij, D'Ambrosio, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Candreva. All: Spalletti.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

MARCATORI: 14' e 78' Icardi (I), 72' Paloschi (S)

NOTE: Al 18' Antenucci (S) calcia fuori un rigore. Ammoniti: Lazzari, Valoti, Missiroli, Schiattarella, Everton Luiz, Felipe (S), Vrsaljko, Miranda (I). Recupero: 1'pt- 4'st. Calci d'angolo 9 a 9.